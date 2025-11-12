Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Canada Infosys:ssa vaihtelee CA$105K per year JL4 -tasolta CA$114K per year JL5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$97.9K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)