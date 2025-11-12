Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Hyderabad Area Infosys:ssa vaihtelee ₹585K per year JL3B -tasolta ₹1.12M per year JL5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹1.05M. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)