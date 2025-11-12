Yritysluettelo
Infosys
Infosys Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Infosys:ssa vaihtelee ₹622K per year JL3B -tasolta ₹1.73M per year JL5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹969K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Lähtötaso)
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
Technology Analyst
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
Technology Lead
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Infosys in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,810,735. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹945,731.

Muut resurssit