Infosys Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Canada

Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Canada Infosys:ssa vaihtelee CA$90.4K per year JL3B -tasolta CA$104K per year JL5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$101K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Lähtötaso)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Infosys in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$109,459. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$100,792.

