Infosys
Infosys UX-suunnittelija Palkat sijainnissa India

UX-suunnittelija mediaanikorvaus in India Infosys:ssa on yhteensä ₹1.22M per year. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.22M
Taso
L3
Peruspalkka
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Infosys in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,492,206. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys UX-suunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,130,885.

