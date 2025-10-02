Ohjelmistoinsinööri korvaus in Netherlands Infor:ssa on yhteensä €70.2K per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Netherlands on yhteensä €64.9K. Katso Infor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
