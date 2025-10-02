Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Hyderabad Area Infor:ssa vaihtelee ₹667K per year Associate Software Engineer -tasolta ₹1.69M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹1.21M.

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
(Lähtötaso)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Infor?

UKK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ohjelmistoinsinööri by Infor in Greater Hyderabad Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹2,068,031. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Infor vir die Ohjelmistoinsinööri rol in Greater Hyderabad Area is ₹1,207,534.

Muut resurssit