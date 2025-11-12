Yritysluettelo
Info Edge
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Full-Stack ohjelmistokehittäjä

  • India

Info Edge Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in India Info Edge:ssa on yhteensä ₹1.84M per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.77M. Katso Info Edge:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Info Edge in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,237,962. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Info Edge Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,665,459.

Muut resurssit