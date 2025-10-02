Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Delhi Area Info Edge:ssa vaihtelee ₹1.8M per year Senior Software Engineer -tasolta ₹4.88M per year Tech Lead/Team Lead -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Delhi Area on yhteensä ₹2.01M. Katso Info Edge:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike