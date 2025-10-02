Yritysluettelo
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Info Edge Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Delhi Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Delhi Area Info Edge:ssa vaihtelee ₹1.8M per year Senior Software Engineer -tasolta ₹4.88M per year Tech Lead/Team Lead -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Delhi Area on yhteensä ₹2.01M. Katso Info Edge:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Info Edge?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Info Edge in Greater Delhi Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,877,530. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Info Edge Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Delhi Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,065,751.

