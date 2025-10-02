Yritysluettelo
Info Edge
Info Edge Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa Greater Delhi Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Greater Delhi Area Info Edge:ssa on yhteensä ₹3.96M per year. Katso Info Edge:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Yhteensä vuodessa
₹3.96M
Taso
B4
Peruspalkka
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Info Edge?

₹13.94M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Najbolje plačan paket za Tuotepäällikkö pri Info Edge in Greater Delhi Area znaša letno skupno plačilo ₹4,874,730. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Info Edge za vlogo Tuotepäällikkö in Greater Delhi Area je ₹3,962,102.

