Info Edge
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • Greater Delhi Area

Info Edge Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Delhi Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Delhi Area Info Edge:ssa on yhteensä ₹2.53M per year. Katso Info Edge:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Yhteensä vuodessa
₹2.53M
Taso
4a
Peruspalkka
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Info Edge?

₹13.94M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Info Edge in Greater Delhi Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,877,414. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Info Edge Data-asiantuntija roolille in Greater Delhi Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,516,122.

