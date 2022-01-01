Yritysluettelo
Infinidat
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Infinidat Palkat

Infinidat:n palkka vaihtelee $35,638 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalveluoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $111,440 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Infinidat. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $84.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$93.5K
Asiakaspalveluoperaatiot
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Markkinointi
$111K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Infinidat on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $111,440. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infinidat ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,927.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Infinidat ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit