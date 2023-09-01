Yrityshakemisto
Inetum
Inetum Palkat

Inetum:n palkkaväli vaihtelee $19,857:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $162,089:aan Liiketoimintaprosessit :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Inetum. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $33K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Liiketoimintaprosessit
$162K
Liiketoiminta-analyytikko
$48.8K

Dataanalyytikko
$19.9K
Tietotekniikan asiantuntija
$37K
Liikkeenjohdon konsultti
$25.2K
Tuotevastaava
$30.5K
Projektipäällikkö
$38.3K
Ratkaisuarkkitehti
$42.1K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Inetum:ssa on Liiketoimintaprosessit at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $162,089. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Inetum:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $36,991.

Muut resurssit