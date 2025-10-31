Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Indus Valley Partners:ssa vaihtelee ₹509K ja ₹708K per year välillä. Katso Indus Valley Partners:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹545K - ₹642K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹509K₹545K₹642K₹708K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Data-arkkitehti

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Indus Valley Partners in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹708,275. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Indus Valley Partners Ratkaisuarkkitehti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹508,505.

