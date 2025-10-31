Yritysluettelo
inDriver
Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in Kazakhstan inDriver:ssa on yhteensä KZT 23.19M per year. Katso inDriver:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Yhteensä vuodessa
KZT 23.19M
Taso
Middle
Peruspalkka
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä inDriver in Kazakhstan on vuosittainen kokonaiskorvaus KZT 33,351,911. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä inDriver Tuotesuunnittelija roolille in Kazakhstan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on KZT 23,186,435.

