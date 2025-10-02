Yritysluettelo
Indra
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Chile

Indra Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Chile

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Chile Indra:ssa on yhteensä CLP 19.45M per year. Katso Indra:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Yhteensä vuodessa
CLP 19.45M
Taso
L2
Peruspalkka
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Indra?

CLP 152.53M

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Indra in Chile sits at a yearly total compensation of CLP 21,290,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Ohjelmistoinsinööri role in Chile is CLP 19,447,952.

Muut resurssit