Indra Laitteistoinsinööri Palkat sijainnissa Madrid Metropolitan Area

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area Indra:ssa on yhteensä €35K per year. Katso Indra:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Yhteensä vuodessa
€35K
Taso
L2
Peruspalkka
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Indra?

€142K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Indra in Madrid Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €46,644. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Indra Laitteistoinsinööri roolille in Madrid Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €29,810.

