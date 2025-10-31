Yritysluettelo
indie Semiconductor
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Canada indie Semiconductor:ssa on yhteensä CA$125K per year. Katso indie Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$125K
Taso
L3
Peruspalkka
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä indie Semiconductor?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä indie Semiconductor in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$157,751. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä indie Semiconductor Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$109,459.

Muut resurssit