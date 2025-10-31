Yritysluettelo
indie Semiconductor
Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in United States indie Semiconductor:ssa on yhteensä $160K per year. Katso indie Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Yhteensä vuodessa
$160K
Taso
2
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä indie Semiconductor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $314,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä indie Semiconductor Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

