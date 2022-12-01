IndiaMART Palkat

Yrityshakemisto
IndiaMART:n palkkaväli vaihtelee $6,585:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $28,744:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä IndiaMART. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $13.8K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $28.7K
Myynti
$6.6K

Pääomasijoittaja
$11.8K
UKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v IndiaMART je Tuotevastaava s ročnou celkovou kompenzáciou $28,744. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v IndiaMART je $12,839.

