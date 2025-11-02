Yritysluettelo
Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Indeed:ssa vaihtelee ₹769K ja ₹1.12M per year välillä. Katso Indeed:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹882K - ₹1.01M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Indeed-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Indeed-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (8.35% neljännesvuosittain)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Indeed in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,119,704. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Indeed Asiakaspalvelu roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹768,610.

