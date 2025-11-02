Yritysluettelo
Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Indeed:ssa vaihtelee $255K ja $348K per year välillä. Katso Indeed:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$273K - $330K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$255K$273K$330K$348K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Indeed-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Indeed-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (8.35% neljännesvuosittain)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Indeed in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $348,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Indeed Kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $255,000.

