Incred Finance
Incred Finance Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Incred Finance:ssa on yhteensä ₹2.65M per year. Katso Incred Finance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.65M
Taso
Senior
Peruspalkka
₹2.33M
Stock (/yr)
₹170K
Bonus
₹149K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Incred Finance?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Incred Finance in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,681,844. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Incred Finance Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,451,520.

