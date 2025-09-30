Yritysluettelo
Incorta Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Cairo

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Cairo Incorta:ssa on yhteensä EGP 1.48M per year. Katso Incorta:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yhteensä vuodessa
EGP 1.48M
Taso
Senior
Peruspalkka
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Incorta?

EGP 7.88M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ohjelmistoinsinööri sa Incorta in Greater Cairo ay may taunang kabuuang bayad na EGP 5,829,211. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Incorta para sa Ohjelmistoinsinööri role in Greater Cairo ay EGP 1,477,620.

