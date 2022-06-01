Yrityshakemisto
Included Health
Included Health Palkat

Included Health:n palkkaväli vaihtelee $114,570:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $332,655:aan Liiketoimintaprosessit :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Included Health. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $219K
Toimistoassistentti
$125K

Liiketoimintaprosessit
$333K
Dataanalyytikko
$134K
Datatieteilijä
$325K
Talousanalyytikko
$115K
Tuotesuunnittelija
$186K
Ohjelmajohtaja
$208K
Projektipäällikkö
$137K
Rekrytoija
$166K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$265K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$286K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Included Health:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Included Health:ssa on Liiketoimintaprosessit at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $332,655. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Included Health:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $197,003.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Included Health:lle

