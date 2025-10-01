Yritysluettelo
Imprint Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in New York City Area Imprint:ssa on yhteensä $171K per year. Katso Imprint:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$171K
Taso
L3
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Imprint?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Ohjelmistoinsinööri ni Imprint in New York City Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $236,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Imprint fun ipa Ohjelmistoinsinööri in New York City Area ni $166,373.

Muut resurssit