Imprint
Imprint Rekrytoija Palkat

Rekrytoija mediaanikorvaus in United States Imprint:ssa on yhteensä $167K per year. Katso Imprint:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
Imprint
Technical Recruiter
Yhteensä vuodessa
$167K
Taso
-
Peruspalkka
$167K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Sisältyvät nimikkeet

Tekninen rekrytoija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Imprint in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $167,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Imprint Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $167,000.

Muut resurssit