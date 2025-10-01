Yritysluettelo
Impossible Foods Kemian insinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Kemian insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in San Francisco Bay Area Impossible Foods:ssa vaihtelee $177K ja $259K per year välillä. Katso Impossible Foods:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$204K - $232K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$177K$204K$232K$259K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Impossible Foods-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

