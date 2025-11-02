Yritysluettelo
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus Impossible Foods:ssa vaihtelee $140K ja $196K per year välillä. Katso Impossible Foods:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$152K - $177K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$140K$152K$177K$196K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Impossible Foods-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Impossible Foods on vuosittainen kokonaiskorvaus $196,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Impossible Foods Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,250.

