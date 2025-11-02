Yritysluettelo
Imply
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Imply Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Imply:ssa vaihtelee $167K ja $243K per year välillä. Katso Imply:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$192K - $218K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$167K$192K$218K$243K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ratkaisuarkkitehti ilmoitustas yrityksessä Imply avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Imply-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Imply in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $243,080. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Imply Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,860.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Imply ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit