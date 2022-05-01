Yritysluettelo
Imperva
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Imperva Palkat

Imperva:n palkka vaihtelee $64,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $217,080 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Imperva. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $117K
Asiakaspalvelu
$161K
Markkinointioperaatiot
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tuotesuunnittelija
$141K
Tuotepäällikkö
$217K
Myynti-insinööri
$209K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$64K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$135K
Ratkaisuarkkitehti
$132K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Imperva on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $217,080. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Imperva ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $141,158.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Imperva ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • LeanTaaS
  • Infoblox
  • Optiv
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit