Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany ImmoScout24:ssa vaihtelee €42.6K ja €60.5K per year välillä. Katso ImmoScout24:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$55.8K - $66.1K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ImmoScout24?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä ImmoScout24 in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €60,491. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ImmoScout24 Tuotesuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €42,607.

Muut resurssit

