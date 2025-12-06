Yritysluettelo
ImmoScout24
ImmoScout24 Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany ImmoScout24:ssa vaihtelee €52.8K ja €72K per year välillä. Katso ImmoScout24:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$65.1K - $78.7K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ImmoScout24?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä ImmoScout24 in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €72,011. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ImmoScout24 Liiketoiminta-analyytikko roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €52,767.

