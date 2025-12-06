Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Imgur:ssa vaihtelee $108K ja $153K per year välillä. Katso Imgur:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$122K - $139K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$108K$122K$139K$153K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Imgur?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Imgur in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $153,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Imgur Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,900.

