IMC
IMC Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States IMC:ssa vaihtelee $148K ja $214K per year välillä. Katso IMC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$167K - $194K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$148K$167K$194K$214K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä IMC in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IMC Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,600.

Muut resurssit

