Liikkeenjohdon konsultti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore IMC:ssa vaihtelee SGD 51.7K ja SGD 73.5K per year välillä. Katso IMC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$45.3K - $51.6K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä IMC?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä IMC in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 73,540. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IMC Liikkeenjohdon konsultti roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 51,727.

