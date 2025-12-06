Yritysluettelo
IMC
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

IMC Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States IMC:ssa vaihtelee $300K ja $426K per year välillä. Katso IMC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$340K - $403K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$300K$340K$403K$426K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Liiketoiminta-analyytikko ilmoitustas yrityksessä IMC avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä IMC?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoiminta-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä IMC in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $425,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IMC Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $299,700.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle IMC ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.