Yritysluettelo
iManage
iManage Palkat

iManage:n palkka vaihtelee $121,390 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $426,629 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä iManage. Viimeksi päivitetty: 10/20/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Tuotepäällikkö
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Asiakaspalvelu
$139K
Data-asiantuntija
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Myynti
$427K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$129K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä iManage on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $426,629. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä iManage ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,551.

