Illumio
  • San Francisco Bay Area

Illumio Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in San Francisco Bay Area Illumio:ssa vaihtelee $213K ja $309K per year välillä. Katso Illumio:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$242K - $281K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$213K$242K$281K$309K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Illumio-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Illumio in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $309,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Illumio Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $213,200.

Muut resurssit