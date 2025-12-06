Yritysluettelo
Illumina
Illumina Rekrytoija Palkat

Rekrytoija korvaus in United States Illumina:ssa on yhteensä $95K per year P3 -tasolla. Katso Illumina:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$87.4K - $102K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$80.8K$87.4K$102K$113K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Illumina-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Illumina in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $113,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Illumina Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $80,750.

Muut resurssit

