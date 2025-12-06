Yritysluettelo
Illumina
Illumina Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko mediaanikorvaus in United States Illumina:ssa on yhteensä $135K per year. Katso Illumina:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Illumina
Data Analyst
San Diego, CA
Yhteensä vuodessa
$135K
Taso
P03
Peruspalkka
$115K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Illumina?
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Illumina-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Illumina in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $145,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Illumina Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $132,000.

Muut resurssit

