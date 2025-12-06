Yritysluettelo
Illumina
Illumina Tekstinkirjoittaja Palkat

Tekstinkirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Illumina:ssa vaihtelee $94.3K ja $135K per year välillä. Katso Illumina:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$108K - $127K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$94.3K$108K$127K$135K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Illumina-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekstinkirjoittaja roolille yrityksessä Illumina in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $134,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Illumina Tekstinkirjoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $94,300.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/copywriter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.