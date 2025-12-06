Yritysluettelo
IHS Markit
IHS Markit Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Malaysia IHS Markit:ssa vaihtelee MYR 47.4K ja MYR 64.7K per year välillä. Katso IHS Markit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä IHS Markit?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä IHS Markit in Malaysia on vuosittainen kokonaiskorvaus MYR 64,660. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IHS Markit Rekrytoija roolille in Malaysia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MYR 47,380.

