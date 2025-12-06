Yritysluettelo
iHerb Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States iHerb:ssa vaihtelee $104K ja $148K per year välillä. Katso iHerb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$118K - $134K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$104K$118K$134K$148K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä iHerb?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä iHerb in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $147,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä iHerb Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $103,750.

