Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus iHerb:ssa vaihtelee $199K ja $277K per year välillä. Katso iHerb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$213K - $251K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$199K$213K$251K$277K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä iHerb?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä iHerb on vuosittainen kokonaiskorvaus $277,290. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä iHerb Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,080.

