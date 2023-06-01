Yritysluettelo
Idrive
Idrive Palkat

Idrive:n mediaaripalkka on $27,150 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Idrive. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $27.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Idrive on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $27,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Idrive ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $27,150.

