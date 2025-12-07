Yritysluettelo
Idexcel
Idexcel Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Idexcel:ssa vaihtelee ₹6.06M ja ₹8.44M per year välillä. Katso Idexcel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.9K - $87.1K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Idexcel?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Idexcel in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹8,444,423. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Idexcel Markkinointi roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹6,062,662.

Muut resurssit

