ICONMA
ICONMA Palkat

ICONMA:n palkka vaihtelee $80,621 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $157,080 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ICONMA. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Tuotepäällikkö
$83.6K
Projektipäällikkö
$80.6K
Myynti
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Ohjelmistoinsinööri
$157K
UX-tutkija
$129K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ICONMA on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $157,080. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ICONMA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,350.

