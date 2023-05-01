ICON Palkat

Yritysluettelo
ICON:n palkka vaihtelee $94,097 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $173,400 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ICON. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Automaatioinsinööri
$136K
Data-asiantuntija
$119K
Koneinsinööri
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotesuunnittelija
$119K
Tuotepäällikkö
$173K
Projektipäällikkö
$94.1K
Ohjelmistoinsinööri
$114K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ICON on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $173,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ICON ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,400.

