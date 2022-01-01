Yritysluettelo
iCIMS
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

iCIMS Palkat

iCIMS:n palkka vaihtelee $79,600 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $178,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä iCIMS. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $110K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Data-asiantuntija
$102K
Tuotepäällikkö
$130K
Rekrytoija
$79.6K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$153K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä iCIMS on Ohjelmistoinsinööri at the Principal Software Engineer level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $178,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä iCIMS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,950.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle iCIMS ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit